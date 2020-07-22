8 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:26 م
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-7-2020، بنحو 8 جنيهات بعد أن شهدت ارتفاع أمس، الثلاثاء، بمتوسط 11 جنيها مقارنة بما كانت عليه أمس الأول، الاثنين، لدى محلات الصاغة.
ووصل سعر الجرام لعيار 24 نحو 943 جنيها.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18
نحو 703 مقارنة بـ708 جنيهات.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14
الأدنى فئة نحو 552 جنيها.
فيما بلغ سعر عيار 24
الأعلى فئة نحو 937 جنيها مقارنة بـ934 جنيها أمس، الثلاثاء.
ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6600 جنيه وأوقية الذهب والسعر العالمي 1854 دولارا.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.