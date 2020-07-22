بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه ويضم 4 أسواق.. محافظ القاهرة يتفقد سوق التونسي الجديد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم سوق التونسي الجديد وسوق مواد البناء المجاور له ومحطة المناولة الجديدة التى تقيمها المحافظة بجوار جراج هيئة النظافة بالبساتين .





وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة انشائه بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ ٥ أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى .





وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من 95% من الأعمال ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال الجارية بالسوق أغسطس القادم .





ويتكون السوق من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه ، وتضم 324 محل تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والادوات الصحية ، بالاضافة الى 124 محل سيضمهم سوق الخردة الذى سيتم إقامته مكان محطة المناولة القديمة المجاورة للسوق بعد تطويرها.





وأشار محافظ القاهرة أنه روعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم ، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، و تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة .





وأشار محافظ القاهرة أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الادارية .





كما تفقد محافظ القاهرة محطة المناولة الجديدة التى تقيمها المحافظة بجوار جراج هيئة النظافة بالبساتين والتى سيتم فيها العمل بطريقة التفريغ المباشر للقمامة فى المكابس لسهولة نقلها للمقالب .