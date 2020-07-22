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أخبار العالم

الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:16 م
الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي
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محمود نوفل
أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز .

جدير بالذكر أن  الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ولد في العام 1962  حيث يعد الابن الرابع والأربعون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثاني.

وتزوج الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود  من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي بن تركي آل سعود - ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز آل سعود.

ومن المقرر ان يتم الصلاة علي والدة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز أل سعود اليوم الأربعاء في مدينة الرياض ، حيث دعا الديوان لها بالرحمة وفسيح الجنات.
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