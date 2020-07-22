"اسمك محفور في قلبنا" ترنيمة جديدة لكنيسة الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة

أنتجت كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة من خلال " قطاع ابتدائي" لأبناء الكنيسة ترنيمة "اسمك محفور في قلبنا " بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا بيشوى حبيب مخلصنا الصالح، وذلك تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص وإشراف القس يوساب عزت راعى الكنيسة.







الترنيمة من كلمات ميريام عزمي وأداء صوتي مريم عادل وتوزيع موسيقي عماد فوزي وتصوير بافلي نبيل وابانوب عز مونتاج و جرافيك وتصحيح ألوان عمانوئيل نبيل وإخراج بافلي نبيل أداء تمثيلي هبه مكرم وبيشوي نشأت والطفل فلوباتير مايكل.





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جدير بالذكر أن هذه هي الترنيمة الرابعة التي أنتجتها الكنيسة منذ نشأتها من ثلاث أعوام الأولي " قدوة عظيمة " وكانت لمثلث الرحمات نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وابوقرقاص بمناسبة نياحته، والثانية "احكي وقول يا سنكسار " عن أحداث شهداء دير الأنبا صموئيل الثانية والثالثة، وترنيمة " النجاح " بالإضافة إلى مديح شهداء دير الأنبا صموئيل المعترف الثانية.





وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بتذكار نياحة القديس الأنبا افرآم السرياني، أحد أشهر أباء الرهبنة والنسك في تاريخ الكنيسة والذى تتلمذ على يديه العديد من الرهبان .





وحسب كتاب السنكسار والذى يوثق لكافة الأحداث والأعياد والمناسبات في الكنيسة، فإنه في مثل هذا اليوم من سنة 379 ميلادية تنيح الأب القديس الأنبا افرآم السرياني، الذى ولد في مدينة نصيبين في أوائل الجيل الرابع من أبوين وثنيين في أيام الملك البار قسطنطين واتفق له أن اجتمع بالقديس يعقوب مطران نصيبين الذي وعظه وعلمه حقائق الإيمان المسيحي فأمن أفرأم علي يديه وتعمد منه ولبث عنده وأخذ في التعبد الزائد حتى فاق أهل زمانه وصار يجادل الأمميين ويتغلب عليهم بالنعمة التي فيه ولما اجتمع مجمع نيقية صحب معلمه مار يعقوب إلى هناك .



