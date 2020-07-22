أشرف عقبة: يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدى للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة ب"عين شمس"، إنه منذ بداية جائحة كورونا اتخذت مصر اجراءات احترازية هائلة مما أدى إلى احتواء الازمة فى وقت قياسي، لافتًا إلى أن الحكومة وكافة الوزارت تعاونت لاحتواء الصراع مع الفيروس، منوهًا أن الوعى زاد لدى المواطن والتزم بالإجراءت الاحترازية لدى الدولة ادى إلى انخفاض اعدادا لاصابة بفيروس كورونا.





وأضاف أشرف عقبة، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لكى نمنع اى موجة جديدة لفيروس كورونا، لن هناك دول قللت من الاجراءات الاحترازية مما ادى الى وجود موجة جديدة لفيروس كورونا.





وشدد على ضرورة التباعد الاجتماعى، والالتزام بلبس الكمامة فى الاماكن المغلقة، واتباع كافة الاجراءات الاحترازية، منوهًا أنه يجب تجنب الأماكن المزدحمة.



