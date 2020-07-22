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اقتصاد

تراجع واردات مصر من الحبوب والأجهزة الكهربائية خلال 2020.. تفاصيل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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آية الجارحي

انخفضت قيمة الواردات المصرية، من المراجـل(غلايات)،آلات ،أجهـزة آليـه وأجـزاؤهــا حيث بلغت 2207 مليون دولار  مقابل 2850 مليون دولار عام 2019،  وذلك وفقا لبيانات احصائية صادرة عن  الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء  الموافق 22/   7  / 2020 حول الواردات والصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2020 .

 وتراجعت واردات الحبوب  حيث بلغت 2035 مليون دولار مقابل 2333 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الات وأجهـزة كهربائيـة وأجـزاؤهــا  حيث بلغت 2012 مليون دولار مقابل 3047 مليون دولار  عام 2019.

كما تراجعت واردات مجموعة حديد وصلب وفولاذ   حيث بلغت 1353 مليون دولار مقابل 1627  مليون دولار  عام 2019  تليها مجموعه الدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 1268 مليون دولار مقابل 1657  مليون دولار  عام 2019.

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