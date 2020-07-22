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رياضة

محمد فضل وزوجته يخطفان الأضواء| شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر لاعب النادي الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة محمد فضل صورة جديدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


ويظهر في الصورة برفقة زوجته من أمام البحر.




وكان قد كشف محمد فضل أن الطلب المصري المقدم من اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي، كاف، يتضمن إعادة النظر في شأن المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية وعدم إقامتها بملعب مولاي عبد الله في الرباط مثلما تقرر في وقت سابق لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ودعما لفرص فريق بيراميدز المصري في الدور نصف النهائي من البطولة.


أوضح فضل أن مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لاستضافة مباريات الدور النهائي من دوري الأبطال مدعما بخطاب الضمان الحكومي.
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