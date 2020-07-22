الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

أصدرت اليونان إنذارًا بحريًا بعد أن أعلنت تركيا أنها سترسل سفينة للقيام بمسح حفر في المياه القريبة من جزيرة يونانية قبالة الساحل الجنوبي لتركيا.









وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، دقت الاستشارة الأولية لتركيا يوم الثلاثاء ناقوس الخطر في اليونان وسط تقارير تفيد بأن السفن البحرية من البلدين تستعد للقيام بدوريات لحراسة المنطقة.









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وقال الاتحاد الأوروبي إن تنبيه تركيا "غير مفيد ويبعث رسالة خاطئة"، وقالت تركيا إن سفينة المسح الخاصة بها كانت تعمل بالكامل داخل الجرف القاري.









وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حالت دون اندلاع حرب بين تركيا واليونان.









وأضافت أن تلك الحرب كانت على وشك الاندلاع بين البلدين بسبب أعمال التنقيب قبالة جزيرة كاستيلوريزو على البحر المتوسط لولا تدخل ميركل.









وأوردت الصحيفة أن هذه الصدام كاد أن يقع بعد إبحار 18 سفينة تركية نحو جزيرة كاستيلوريزو، فيما تلقت الجهات اليونانية في الوقت نفسه أوامر بالتحرك إلى جزيرة كاستيلوريزو، واصفة أنه في هذه الحالة كان سيحدث تصعيد خطير.









وظهر دور ميركل في اللحظة الأخيرة، حيث أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وانتهت المحادثات بنجاح.









كيف توترت العلاقات؟

على الرغم من أن سفينة المسح التركية، Oruc Reis، لا تزال تشير إلى وجودها في ميناء أنطاليا التركي يوم الأربعاء، إلا أن التنبيه التركي - المعروف باسم Navtex - أثار إنذارًا في الجيش اليوناني وإدانته أثينا بأنه غير قانوني.









يغطي تنبيه المسح مساحة بين قبرص وكريت. وذكرت تقارير يونانية غير مؤكدة أن سفن تابعة للبحرية التركية واليونانية تتجه إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية ، على مسافة قصيرة من البر الرئيسي التركي.









العلاقات بين اليونان وتركيا كانت جليدية على أي حال. وقد تناحر البلدان حول عبور المهاجرين إلى اليونان. ثم في وقت سابق من هذا الشهر غضبت اليونان عندما قالت تركيا إن متحف آيا صوفيا في اسطنبول، الذي كان لقرون عديدة كاتدرائية مسيحية أرثوذكسية سيتحول إلى مسجد.









وقالت اليونان إن الخطوة البحرية التركية تنتهك حقوقها السيادية. وتحدث رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال إنه سيتحدث مع القادة السياسيين اليونانيين الآخرين بشأن التصعيد يوم الخميس.









لماذا الاشتعال؟

تعمل تركيا واليونان العضوان في حلف الناتو على جانبي سباق منفصل لتطوير موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.









في السنوات الأخيرة، تم العثور على احتياطيات ضخمة من الغاز في المياه منطقة شرق المتوسط بما فيها قبالة سواحل ما دفع دول المنطقة للعمل على تحقيق أقصى استفادة من الموارد عن طريق التعاون والاتفاق على تصدير إمدادات الطاقة إلى أوروبا عبر خط أنابيب بطول 2000 كم في البحر المتوسط.









وصعدت تركيا العام الماضي عمليات الحفر في غرب قبرص، التي تم تقسيمها منذ عام 1974، مع اعتراف أنقرة وحدها بشمال قبرص كجمهورية. تم تقسيم الجزيرة في تركيا هذا الأسبوع، ودفعت أنقرة دائمًا بضرورة تقاسم الموارد الطبيعية للجزيرة.









في نوفمبر 2019، وقعت أنقرة صفقة مع حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في ليبيا وقالت تركيا إنها أنشأت منطقة اقتصادية خالصة (EEZ) من الساحل الجنوبي التركي إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا. وقالت مصر انها غير قانونية ، وقالت اليونان انها سخيفة لأنها فشلت في مراعاة جزيرة كريت اليونانية، في منتصف الطريق بين البلدين.









في نهاية مايو، قالت تركيا إنها تخطط لبدء الحفر في الأشهر القادمة في عدة مناطق أخرى في الغرب، مما يثير قلق أعضاء الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص.









أُصدرت العديد من التراخيص لشركة البترول التركية للتنقيب في الشرق الأوسط، بما في ذلك قبالة الجزر اليونانية رودس وكريت.









وقال نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فؤاد أقطاي "يجب أن يقبل الجميع أن تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص لا يمكن استبعادهما من معادلة الطاقة في المنطقة".









ما هي القضايا القانونية؟

العديد من الجزر اليونانية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​تقع على مرمى البصر من الساحل التركي، لذا فإن قضايا المياه الإقليمية معقدة، وقد وصل البلدان إلى حافة الحرب في الماضي.









إذا سمح لليونان بتمديد مياهها الإقليمية من ستة أميال إلى 12 كيلومترًا، فستتأثر الطرق البحرية التركية بشدة.









بصرف النظر عن المياه الإقليمية، هناك مناطق اقتصادية خالصة، مثل تلك التي تم الاتفاق عليها بين تركيا وليبيا، ولكن أيضًا مثل اتفاقيات EEZ القبرصية مع لبنان ومصر وإسرائيل. يمكن أن تمتد لمسافة 200 ميل بحري.









إذن.. أين تقع كاستيلوريزو على بعد 2 كم من البر التركي؟

تجادل اليونان بأن التنبيه التركي يشمل مساحة كبيرة من الجرف القاري لكاستيلوريزو. لكن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو قال الشهر الماضي إن "الجزر البعيدة عن البر الرئيسي والأقرب من تركيا لا يمكن أن يكون لها جرف قاري".









وقال نائب الرئيس التركي الشهر الماضي إن أنقرة تمزق الخرائط "المرسومة لسجننا في البر الرئيسي"، وتصر أنقرة على أنها تتصرف بموجب قانون البحار للأمم المتحدة.









ماذا كان رد الفعل؟

دعم حلفاء اليونان الأوروبيون موقفها. وحث وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، في زيارة لأثينا، أنقرة على وقف "الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط".









وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن الخطوة الجديدة التي اتخذتها تركيا "غير مفيدة وترسل رسالة خاطئة".









وأضافت أن الاتحاد شدد مرارا على أنه يجب معالجة حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خلال المفاوضات وبحسن نية.



