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سيارات

اشترطت عودة العمال للعمل.. نيسان تؤجل إغلاق مصانعها في برشلونة 6 أشهر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
أكد مسؤول تنفيذي في شركة نيسان موتور أن الشركة على استعداد لتأجيل إغلاق مصانعها الثلاثة في برشلونة بإسبانيا إلى يونيو 2021 بدلا من الموعد المقرر أصلا في الثلاثين من ديسمبر 2020 بشرط  أن يستأنف العمال الإنتاج .

كان قرار إغلاق المصانع الثلاثة في برشلونة وتسريح حوالي 3 آلاف عامل والذي أعلن في مايو الماضي في إطار خطة تحول لنيسان أثار احتجاجات من العمال .

واوضح مدير عمليات الشركة اليابانية لصناعة السيارات في إسبانيا للصحفيين أن إتفاق التأجيل سينطوي أيضا على اتفاق  لتعويض العاملين المسرحين ولكن يتعين التواصل إلى هذا قبل أوائل أغسطس عندما تنتهي فترة التفاوض.

واضاف أن نيسان في المقابل لن تسرح أي من العاملين حتى 2021 كما إن قرار التأجيل يهدف إلى إعطاء السلطات الإسبانية وقت لإيجاد شركة أخرى وقد تكون مهتمة بشراء المصانع، مضيفا أن نيسان لا ترى حتى الآن بديلا عن إغلاق المصانع.

كانت شركة نيسان اليابانية أعلنت رسميًا عن إطلاق طراز ماجنيت الاختبارية والتي يُتوقع الكشف عن إصدارها الإنتاجي قبل نهاية العام الجاري، وهي سيارة SUV تعد الأصغر في تشكيلة صانعة السيارات اليابانية.
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