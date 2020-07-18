تعرف على نيسان ماجنيت الاختبارية.. فيديو وصور

أعلنت شركة نيسان اليابانية رسميًا عن ماجنيت الاختبارية والتي يُتوقع الكشف عن إصدارها الإنتاجي قبل نهاية العام الجاري، وهي SUV الأصغر في تشكيلة صانعة السيارات اليابانية.

ويبدو التصميم الخارجى للسيارة نيسان ماجنيت الاختبارية مألوفًا إلى حد كبير، حيث حصلت على مصابيح أمامية أنيقة والتي تذكرنا بسيارة نيسان كسكي الأكبر، والشبك الأمامي والمصابيح النهارية الكبيرة على شكل حرف L والتي تجعلها تبدو كسيارة داتسون أكثر منها كسيارة نيسان.

أما فى المقصورة الداخلية للسيارة لم تكشف الشركة عن تصميمها بعد، ولكن الشركة أكدت أنها ستحصل على شاشة لمسية مقاس 8 بوصة، وكاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة، وتحكم تلقائي في المناخ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

كما تستمد نيسان ماجنيت الانتاجية قوتها إما من محرك بنزين بثلاثة أسطوانات تنفس طبيعي سعة 1 لتر بقوة 72 حصان ، وسيتصل المحرك إما بناقل حركة يدوي بخمس سرعات بشكل قياسي أو أوتوماتيكي اختياري، أو محرك بثلاثة أسطوانات تيربو سعة 1 لتر بقوة 95 حصان يتصل إما بقير يدوي بخمس سرعات أو بقير متغير باستمرار.

و ستتوفر نيسان ماجنيت الإنتاجية في البداية في السوق الهندي في يناير 2021، ثم بعد ذلك سيتم الإعلان عن إمكانية طرحها فى اسواق اخرى ام لا .