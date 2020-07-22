استعدادا لمباراة بيراميدز.. كارتيرون يركز على الجوانب الخططية في التدريب المسائي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.





وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية بالإضافة إلى تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.





واختتم المدير الفني للزمالك التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين استعدادا لمباراة بيراميدز الودية المقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب.





ويخوض الزمالك مواجهة ودية أمام فريق بيراميدز غدا الخميس خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.