استعدادا لمباراة بيراميدز.. كارتيرون يركز على الجوانب الخططية في التدريب المسائي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.
وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية بالإضافة إلى تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.
واختتم المدير الفني للزمالك التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين استعدادا لمباراة بيراميدز الودية المقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب.
ويخوض الزمالك مواجهة ودية أمام فريق بيراميدز غدا الخميس خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.