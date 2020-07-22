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محافظات

محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:32 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية، اليوم، حملة بمدينة ومركز الفيوم، لإزالة التعديات والمبانى المخالفة، فضلًا عن رفع الإشغالات بعددٍ من المناطق والشوارع والميادين، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ومسئولي المرور والمرافق.

وتأكد المحافظ خلال الجولة من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، إضافة لمتابعة أعمال النظافة بشتى أحياء مدينة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت شارع أحمد شوقي ومنطقة باغوص وقرية الزملوطي، لافتًا إلى أن المحافظ ترأس حملة لإزالة مقهى مخالف بباغوص، وملعبًا مخالفًا بالأراضي الزراعية بقرية الزملوطي، فضلًا عن متابعة ومراجعة إجراءات عمل ملعبًا أخر.

ووجه المحافظ بفحص ومراجعة تراخيص عقار منشأ على أرض زراعية بالقرية نفسها موجها بازالته فور ثبوت مخالفته، كما تم غلق مطعم بشارع أحمد شوقي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


كما وجه محافظ الفيوم بالالتزام بوسائل الحماية الشخصية من لبس الكمامات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن  التشديد على رفع مستوى النظافة وتكثيف حملات رفع الإشغالات بمختلف المدن والمراكز والقرى لظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.

وفي السياق نفسه قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم بجولة تفقدية بمدينة وقرى طامية، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة بالقرى.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد عدد من شوارع وميادين طامية بجانب عدد من القرى، حيث تم غلق 2 مقهى وعدد 4 محلات لأنشطة تجارية متنوعة، فضلًا عن غلق ملعبين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم غلق عدد 2 معرض سيارات للأسباب نفسها.

وشملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية بكوبري الحيار بطامية، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة بعدد من القرى.
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة.. شاهد
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة.. شاهد
محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة.. شاهد
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