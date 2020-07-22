أشهر مصاص دماء فى السينما العالمية.. Willem Dafoe يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل اليوم الممثل Willem Dafoe بعيد ميلاده الـ 65، وهو صاحب 4 ترشيحات لجوائز الأوسكار وثلاث لـ جولدن جلوب، فضلا عن ترشيح وحيد للبافتا.
عارضت والدته الممرضة ووالده الطبيب المتخصص في الجراحة طموحه في أن يصبح ممثلا، وعانى من المشاكل معهم، ويعتر هو الممثل الوحيد في التاريخ الذي حصل على ترشيح للأوسكار عن دور مصاص دماء وكان ذلك في فيلم Shadow of the Vampire.
حاصل على جائزة ساترن عام 2000 لأفضل ممثل مساند في فيلم عن دوره في ظل مصاص الدماء. قام ببطولة فيلم الإغراء الأخير للمسيح عام 1988.
كان أول المرشحين للقيام بدور الجوكر في فيلم Batman الذي صدر عام 1989 لكنه رفض، كما أعتذر عن دوره في فيلم The Last Temptation of Christ عدة مرات.