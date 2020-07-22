أشهر مصاص دماء فى السينما العالمية.. Willem Dafoe يحتفل بعيد ميلاده

‏عارضت والدته الممرضة ووالده الطبيب المتخصص في الجراحة طموحه في أن يصبح ممثلا، وعانى من المشاكل معهم، ويعتر هو الممثل الوحيد في التاريخ الذي حصل على ترشيح للأوسكار عن دور مصاص دماء وكان ذلك في فيلم Shadow of the Vampire.





حاصل على جائزة ساترن عام 2000 لأفضل ممثل مساند في فيلم عن دوره في ظل مصاص الدماء. قام ببطولة فيلم الإغراء الأخير للمسيح عام 1988.



