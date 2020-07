أشهر مصاص دماء فى السينما العالمية.. Willem Dafoe يحتفل بعيد ميلاده

‏عارضت والدته الممرضة ووالده الطبيب المتخصص في الجراحة طموحه في أن يصبح ممثلا، وعانى من المشاكل معهم، ويعتر هو الممثل الوحيد في التاريخ الذي حصل على ترشيح للأوسكار عن دور مصاص دماء وكان ذلك في فيلم Shadow of the Vampire.

‏كان أول المرشحين للقيام بدور الجوكر في فيلم Batman الذي صدر عام 1989 لكنه رفض، كما أعتذر عن دوره في فيلم The Last Temptation of Christ عدة مرات.