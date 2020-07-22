AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحقيقات موسعة في مصرع 4 عمال مختنقين داخل بيارة صرف صحي بأكتوبر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:36 م
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس أثناء أداء الصيانة بـ بيارة صرف صحى. 

أفادت التحريات الأولية أنه أثناء قيام عمال تنظيف بئر صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر المجاور لأحد التجمعات السكنية الشهيرة تعرض أحدهم للاختناق وأثناء محاولة زملائه إنقاذه سقطوا في البيارة مما أسفر عن مصرع 4 عمال وتم إنقاذ الخامس قبل وفاته وتم نقله إلي المستشفي في حالة حرجة.

طلبت النيابة استدعاء المهندسين المسئولين عن الصرف الحي لبيان مدي توفير السلامة المهنية للعمال في أداء عملهم من عدمه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن أحد الضحايا خلال تنظيفه البئر، تعرض للاختناق، نتيجة فتح المحبس الخاص بالبئر، فحاول زملاؤه إنقاذه وأسرعوا للنزول خلفه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق أيضًا، وفارق 4 منهم الحياة، بينما تمكن مهندس كان بصحبتهم من إنقاذ أحدهم، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الضحايا يتبعون إحدى الشركات الخاصة بالصيانة، التى تعاقد معها مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد مصرع عدد من عمال الصرف الصحى، نتيجة سقوطهم ببيارة صرف بأحد الشوارع.

انتقل المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال أداء 5 عمال أعمال صيانة ببيارة صرف صحى، تعرض أحدهم للاختناق، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، إلا أن 4 من العمال لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثتا عاملين توفيا داخل بالوعة صرف صحي بقليوب

شاطئ الموت.. القصة الكاملة لغرق 11 شخصًا بمثلث الشيطان بالإسكندرية

ترشيحاتنا

منظمة الصحة تتوقع موعد أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

تحذير شديد اللهجة لأردوغان من مدير التوجيه المعنوي بالبحرية الليبية

هل الجماع محظور على من يضحي.. أمين الفتوى يجيب

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

منقذ أستون فيلا .. تريزيجيه حديث الساعة في إنجلترا بعد إسقاط آرسنال.. ماذا قالت عنه الصحف؟

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

القيادة السياسية لديها رؤية محددة.. وزير الرى السابق: 10 سنوات هي الوقت المثالي لملء سد النهضة

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

مصر تتجاوز كورونا.. 7 إجراءات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافر في العيد.. الطريقة الصحيحة لتنظيف وتعقيم السيارة

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور

بفستان مطرز يكشف جمالها.. أنغام تتألق من أحدث جلسة تصوير على البحر