تحقيقات موسعة في مصرع 4 عمال مختنقين داخل بيارة صرف صحي بأكتوبر

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس أثناء أداء الصيانة بـ بيارة صرف صحى.





أفادت التحريات الأولية أنه أثناء قيام عمال تنظيف بئر صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر المجاور لأحد التجمعات السكنية الشهيرة تعرض أحدهم للاختناق وأثناء محاولة زملائه إنقاذه سقطوا في البيارة مما أسفر عن مصرع 4 عمال وتم إنقاذ الخامس قبل وفاته وتم نقله إلي المستشفي في حالة حرجة.





طلبت النيابة استدعاء المهندسين المسئولين عن الصرف الحي لبيان مدي توفير السلامة المهنية للعمال في أداء عملهم من عدمه.





وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن أحد الضحايا خلال تنظيفه البئر، تعرض للاختناق، نتيجة فتح المحبس الخاص بالبئر، فحاول زملاؤه إنقاذه وأسرعوا للنزول خلفه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق أيضًا، وفارق 4 منهم الحياة، بينما تمكن مهندس كان بصحبتهم من إنقاذ أحدهم، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.





وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الضحايا يتبعون إحدى الشركات الخاصة بالصيانة، التى تعاقد معها مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.





تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد مصرع عدد من عمال الصرف الصحى، نتيجة سقوطهم ببيارة صرف بأحد الشوارع.





انتقل المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال أداء 5 عمال أعمال صيانة ببيارة صرف صحى، تعرض أحدهم للاختناق، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، إلا أن 4 من العمال لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.





تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



