نحملهم الخسائر.. الخارجية العراقية تستعرض أوراق قوتها لمواجهة تركيا

قال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن بيانات الحكومة العراقية تحدثت عن الأعمال العدائية التي تقوم بها تركيا في كردستان العراق، ولا يوجد تنسيق مع الحكومة العراقية.
وأضاف الصحاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"،:" نحمل تركيا تبعات الخسائر خاصة في البنية التحتية بكردستان".
وتابع :" لدينا أوراق قوة قد نلجأ لها وتلك الأوراق تتمثل في؛ دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، ودعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد جلسات".
وأكمل أحمد الصحاف:" عشرات الشركات الاستثمارية التركية متواجدة في العراق وتعتبر أوراق قوة يلوح بها العراق لـ الحكومة التركية ".
ولفت الصحاف:" نرى ان الحل السياسي سبيل لخفض التوتر ونزع فتيل الأزمة، ونرى ان استمرار مواجهة داعش الاولوية القصوى للحكومة العراقية، ونحن نثق في تعريف مصالحنا الوطنية ".