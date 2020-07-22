نحملهم الخسائر.. الخارجية العراقية تستعرض أوراق قوتها لمواجهة تركيا

حمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن بيانات الحكومة العراقية تحدثت عن الأعمال العدائية التي تقوم بها تركيا في ولا يوجد تنسيق مع الحكومة العراقية. قال أالأعمالكردستان العراق،يوجدتنسيق









وأضاف الصحاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"،:" نحمل تركيا تبعات الخسائر خاصة في البنية التحتية بكردستان".









وتابع :" لدينا أوراق قوة قد نلجأ لها وتلك الأوراق تتمثل في؛ دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، ودعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد جلسات".









وأكمل أحمد الصحاف:" عشرات الشركات الاستثمارية التركية متواجدة في العراق وتعتبر أوراق قوة يلوح بها العراق لـ الحكومة التركية ".







