فيرمينو يعمق جراح تشيلسي بـ الرابع .. وأبراهام يرد

سجّل ليفربول رابع الأهداف في شباك ضيفه تشيلسي لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول من تسجيل الرابع بعد عرضية من ارنولد من الجهة اليمنى يلعب عرضية دقيقة على رأس اللاعب فيرمينو الذي يحولها ببراعة لتسكن الزاوية اليسرى للشباك.

ورد تشيلسي بالهدف الثاني من هدف سجله المهاجم الشاب تامي أبراهام.

وجاء الهدف الأول بعد استخلاص رائع للكرة من قبل اللاعب نابي كيتا على حدود منطقة جزاء فريق تشيلسي ليطلق تسديدة صاروخية تصطدم بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا قبل ان تسكن الشباك بطريقة رائعة.





وعزز ليفربول من تقدمه مع الدقيقة 38، خطأ لصالح ليفربول من على حدود منطقة الجزاء يسددها اللاعب ترينت أرنولد بكرة قوية تمر من فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى للشباك بطريقة رائعة.

وسجل الريدز الثالث الأهداف من ركلة ركنية من لصالح ليفربول من الجهة اليسرى ينفذها أندرو روبيرتسون بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لترتد الكرة أمام اللاعب جورجينيو فينالدوم الذي يسدد مباشرة كرة قوية تسكن أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

وقلص جيرو النتيجة لصالح تشيلسي مع الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ومع الدقيقة 33، ألغي الحكم من تأكيد من تقنية الفيديو هدف لصالح تشيلسي بوجود تسلل ضد اللاعب ماسون مونت.



