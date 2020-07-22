حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أخبار كاذبة حول وفاة الطفل حسوني، المتسابق الأسبق ببرنامج
Arabs Got Talent.
Arabs Got Talent.
وتحدثت هذه الأخبار أن وفاة حسوني جاءت نتيجة أمراض السمنة المفرطة وتناول الطعام بشراهة مما أدى إلى مشاكل بالقلب والجهاز التنفسي.
وقد نفت عائلة الطفل هذه الاخبار جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن هناك مغالطة في نشر صور لـحسوني، تعود لطفل أخر يشببه.
وقد نفت عائلة الطفل هذه الاخبار جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن هناك مغالطة في نشر صور لـحسوني، تعود لطفل أخر يشببه.