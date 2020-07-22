AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكرملين: بوتين ورئيس وزراء اليونان ناقشا تحويل تركيا آيا صوفيا لمسجد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:06 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا  مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا فيها تغيير وضع معلم آيا صوفيا التاريخي والتسوية في ليبيا.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال بيان الكرملين إن بوتين وميتسوتاكيس ناقشا بالتفصيل قرار السلطات التركية إعادة تحويل معلم آيا صوفيا الواقع في اسطنبول إلى مسجد.

وأضاف البيان:"تم التأكيد على الأهمية الثقافية والتاريخية والروحية الاستثنائية لهذا المعلم الفريد من التراث العالمي، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ عليه كإرث للبشرية بأكملها ورمز للسلام والتوافق".

ومن جانبه اعتبر ميتسوتاكيس قرار تركيا بأنه تحد بالنسبة للعالم المسيحي الأرثوذكسي بأسره.

وتابع الكرملين أن بوتين وميتسوتاكيس تطرقا في مكالمتهما إلى عدد من المسائل الإقليمية بما في ذلك التسوية في ليبيا والوضع في شرق المتوسط، وسبل مواصلة تطوير العلاقات الروسية-اليونانية في مختلف المجالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يناقشان استفزازات تركيا في البحر المتوسط

اليونان: قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد غير ضروري

هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

أعادت الأذان.. أردوغان يحتفي بقرار تحويل أيا صوفيا إلى مسجد

الانتهاكات تفاقمت في شرق المتوسط.. اليونان تهدد تركيا بـ"رد حازم"

التوتر يتفاقم بين تركيا واليونان.. بلطجة أنقرة عرض مستمر في المتوسط.. والعقوبات لا مفر منها

ترشيحاتنا

3 عقوبات للمخالفين.. برلماني: تخفيف إجراءات كورونا لا يعني إلغاء العقوبة

صورة ناهد السباعي تتصدر التريند بعد نزولها حمام السباحة بـ حلة محشي

بـ الأسود المكشوف.. عبير صبري تتألق بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن جدول استئناف الدوري الممتاز .. صور

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح