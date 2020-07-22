الكرملين: بوتين ورئيس وزراء اليونان ناقشا تحويل تركيا آيا صوفيا لمسجد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا فيها تغيير وضع معلم آيا صوفيا التاريخي والتسوية في ليبيا.





وبحسب "روسيا اليوم"، قال بيان الكرملين إن بوتين وميتسوتاكيس ناقشا بالتفصيل قرار السلطات التركية إعادة تحويل معلم آيا صوفيا الواقع في اسطنبول إلى مسجد.





وأضاف البيان:"تم التأكيد على الأهمية الثقافية والتاريخية والروحية الاستثنائية لهذا المعلم الفريد من التراث العالمي، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ عليه كإرث للبشرية بأكملها ورمز للسلام والتوافق".





ومن جانبه اعتبر ميتسوتاكيس قرار تركيا بأنه تحد بالنسبة للعالم المسيحي الأرثوذكسي بأسره.





وتابع الكرملين أن بوتين وميتسوتاكيس تطرقا في مكالمتهما إلى عدد من المسائل الإقليمية بما في ذلك التسوية في ليبيا والوضع في شرق المتوسط، وسبل مواصلة تطوير العلاقات الروسية-اليونانية في مختلف المجالات.



