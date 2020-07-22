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رياضة

فرج عامر لـ صدى البلد: عقوبات صارمة على لاعبي سموحة في حالة الإصابة بكورونا.. وجاهزون للدوري

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:16 م
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد لخوض بطولة الدوري المصري من جديد عقب إعلان جدول البطولة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم .
وأضاف فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه سيتم توقيع عقوبة شديدة علي اللاعبين في حالة اكتشاف إصابة جديدة بين صفوف الفريق .

وعن سبب توقيع العقوبة علي اللاعبين، أكد فرج عامر أن نادي سموحة قام بتوفير كافة الإمكانيات من أجل الحفاظ على اللاعبين وخوض بطولة الدوري المصري دون تواجد أي إصابات بين اللاعبين .

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وتابع: "غرامة مالية علي اللاعبين في حالة الإصابة بكورونا.. ندفع الأموال من أجل اللاعبين والحفاظ عليهم".

وأتم: "على اللاعب أن يمتلك جدية في الأمر بخصوص خطورة انتشار فيروس كورونا ولذلك قررت فرض العقوبات الصارمة في حالة الإصابة".

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرّر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

وفيما يلي نرصد لكم موعد مباريات نادي سموحة عقب إعلان جدول الدوري المصري  من جديد بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية .

سموحة x  طلائع الجيش .. استاد جهاز الرياضة العسكرية في تمام الساعة الـ 4 مساء الجولة الـ 22 .. يوم 26 أغسطس

سموحة x  إنبي.. استاد بترو سبورت في تمام الساعة الـ 4 مساء الجولة الـ 20.. يوم 17 أغسطس.

سموحة x  بيراميدز.. استاد الاسكندرية في تمام الساعة الـ9 مساء الجولة الـ21.. يوم 21 أغسطس.

سموحة x  المقاولون العرب.. استاد الاسكندرية في تمام الساعة الـ6.30 مساء الجولة الـ19.. يوم 13 أغسطس.
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