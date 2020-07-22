فرج عامر لـ صدى البلد: عقوبات صارمة على لاعبي سموحة في حالة الإصابة بكورونا.. وجاهزون للدوري

أن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد لخوض بطولة الدوري المصري من جديد عقب إعلان جدول البطولة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم .

وأضاف فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه سيتم توقيع عقوبة شديدة علي اللاعبين في حالة اكتشاف إصابة جديدة بين صفوف الفريق .





وعن سبب توقيع العقوبة علي اللاعبين، أكد فرج عامر أن نادي سموحة قام بتوفير كافة الإمكانيات من أجل الحفاظ على اللاعبين وخوض بطولة الدوري المصري دون تواجد أي إصابات بين اللاعبين .





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وتابع: "غرامة مالية علي اللاعبين في حالة الإصابة بكورونا.. ندفع الأموال من أجل اللاعبين والحفاظ عليهم".





وأتم: "على اللاعب أن يمتلك جدية في الأمر بخصوص خطورة انتشار فيروس كورونا ولذلك قررت فرض العقوبات الصارمة في حالة الإصابة".



