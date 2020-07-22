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برلمان

برلمانية: القوات المسلحة ستواجه أي تحرك يهدد أمن واستقرار مصر بقوة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:28 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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فريدة محمد
ثمنت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، جهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية ببئر العبد، منوهة أن قوى الشر والجماعات الإرهابية لن تهدأ عن شرها ولن تصمت على إعلان مصر استعدادها مواجهة الغزاة على حدودها الغربية مع ليبيا لحماية أمنها القومي المصري.


ولفتت ثابت، في بيان لها، أن عيون رجال القوات المسلحة البواسل ستظل ساهرة وستواجه أي تحركات سواء من قبل جماعات إرهابية أو عناصر تكفيرية أو دول معادية يريدون العبث بامن واستقرار سيناء الأرض الطاهرة، وتهديد الحياة فيها.


وأضافت عضو مجلس النواب، أن محاولة الجماعات الإرهابية في سيناء فاشلة ولن تجدي مع رجال القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأرواحهم فداء لحماية تراب هذا الوطن الغالي واستقرار وحماية شعبه حماية كاملة.
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