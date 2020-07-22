AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشرطة الإنجليزية تغلق محيط ملعب أنفيلد وتبدأ في اعتقال جماهير ليفربول

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:19 م
جماهير ليفربول
جماهير ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
قررت شرطة مدينة ميرسيسايد الإنجليزية إغلاق محيط ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول، وذلك لمنع تجمهر جمهور الفريق للاحتفال بلقب البريميرليج.

وتنطلق مراسم تتويج ليفربول بطلًا للبريميرليج، وذلك بعد انتهاء مباراته أمام تشيلسي، والذي حسمها لصالحه بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل 3 في الجولة السابعة والثلاثين.

وأعلنت شرطة ميرسيسايد إغلاق محيط ملعب أنفيلد رود تمامًا لمدة 48 ساعة لمنع الجمهور من التجمع للاحتفال، واعتقال المشجعين الذين يقتربون من الملعب.

ودفعت شرطة ميرسيسايد بالفعل بقوات إضافية لتأمين محيط الملعب لتفادي تجمع الجمهور للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانة ناديهم لـ 30 عامًا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل استئناف منافسات البريميرليج.. شرطة بريطانيا تزف نبأ سارا لفريق ليفربول

في عيد ميلاده الـ 28.. أرقام قياسية لم يحققها سوى محمد صلاح بكرة القدم

الملك المصري يعود.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كلوب يكشف سبب غياب محمد صلاح وروبيرسون عن المباريات والتدريبات

ابن نجريج بطل البريميرليج.. أرقام قياسية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

اعتقال 10 من مشجعي ليفربول في الاحتفال بلقب البريميرليج

ترشيحاتنا

المتحرش في المستشفى.. تامر أمين: ابنتي أبلغتني بتعرضها للتحرش اللفظي ..فيديو

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟ .. الإفتاء توضح

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول بخماسية على تشيلسي

عداد كورونا.. الصحة: 89745 مصابا.. 30075 شفاء.. 4440 وفاة

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

AdvertisementS

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة 37 من البريميرليج بفوز ليفربول

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

معروض على الأهلي.. يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك بفرمان من والده .. فيديو

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

فخر مصر.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور