الشرطة الإنجليزية تغلق محيط ملعب أنفيلد وتبدأ في اعتقال جماهير ليفربول





وتنطلق مراسم تتويج ليفربول بطلًا للبريميرليج، وذلك بعد انتهاء مباراته أمام تشيلسي، والذي حسمها لصالحه بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل 3 في الجولة السابعة والثلاثين.





وأعلنت شرطة ميرسيسايد إغلاق محيط ملعب أنفيلد رود تمامًا لمدة 48 ساعة لمنع الجمهور من التجمع للاحتفال، واعتقال المشجعين الذين يقتربون من الملعب.





ودفعت شرطة ميرسيسايد بالفعل بقوات إضافية لتأمين محيط الملعب لتفادي تجمع الجمهور للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانة ناديهم لـ 30 عامًا.









قررت شرطة مدينة ميرسيسايد الإنجليزية إغلاق محيط ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول، وذلك لمنع تجمهر جمهور الفريق للاحتفال بلقب البريميرليج.