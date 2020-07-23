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حوادث

حبس عصابة سرقة كابلات التليفونات بالقطامية

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة كابلات التليفونات بالقطامية.

وكانت قد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة كابلات التليفونات .

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط 11 شخص حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم كمية من كابلات التليفونات الخاصة بإحدى شركات الإتصالات.

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية، والتى من بينها جرائم السرقة.
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