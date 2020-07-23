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رئيس حي شرق مدينة نصر: اقتربنا من فتح 100 جراج خلال شهر ونص فقط.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:01 ص
أحمد أنور
أحمد أنور
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إبراهيم القادري
قال العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، إن هناك لجنة تشمل 12 مدير للتعامل مع ملف مخالفات المباني والتصالح مع المواطنين ومن شأنهم استقبال طلبات المواطن وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن .

وأضاف أحمد انور خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، أن خلال الشهر والنصف الماضيين اقتربنا من فتح 100 جراج ومازال العمل مستمر وبقوة وهذا لتفعيل قرار رئيس الجمهورية .

وأوضح أحمد أنور ، أن هناك مباني لا يصح بها التصالح مثل المباني التي تمثل خطورة انشائية او المباني التي تعتدي علي خطوط التنظيم او المباني المتجاوزة لقيود الارتفاع .

وتابع : ان الحالات التي رفض التصالح الخاص بها يتم أخذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة المبنى  لإنهاء الوضع .

واستكمل : أن هناك لجنة لقبول التظلمات ويعاد تقييمها مرة أخرى مؤكدا علي ان القانون في مصلحة المواطن .
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