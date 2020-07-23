ترامب: احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى وارد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن احتمال إغلاق إدارته لقنصليات صينية أخرى أمر وارد، وذلك بعد أن أعلنت بكين أن واشنطن أمرتها بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن في ولاية تكساس، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي".





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "كنا الأفضل اقتصاديًا قبل دخول الطاعون الصيني".





من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين أمس: "إن ما يقوم به الجانب الأمريكي استفزاز سياسي، ويوقم به بشكل أحادي، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي".





وأضاف أن "الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر، مهددًا واشنطن بـ"الرد"، ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأمريكية إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن.





وللصين 5 قنصليات في الولايات المتحدة، وقد فتحت قنصلية هيوستن في ولاية تكساس في 1979، وتضم لوائحها 900 ألف صيني.



