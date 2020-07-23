طبيب المنتخب السابق: كثرة المباريات الودية تساهم في انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر السباق، أن الأجهزة الطبية الخاصة بالإندية هي المسئولة عن اتخاذ الاجراءات الطبية والوقائية الخاصة باللاعبين لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأضاف طارق سليمان في تصريحات لبرنامج " أوضة اللبس "، المذاع عبر فضائية " النهار"، أنه يجب خوض مباراة ودية واحدة قبل استئناف الدوري المصري من جديد للحفاظ علي اللاعبين من فيروس كورونا .

اقرأ أيضا.. سلبية المسحة الخامسة لـ نادي طنطا

وأوضح طارق سليمان أن كثرة المباريات الودية تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا .

وتابع:" يجب الإلتزام بكافة التعليمات والإجراءات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال استئناف الدوري .

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.