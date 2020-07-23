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رياضة

طبيب المنتخب السابق: كثرة المباريات الودية تساهم في انتشار فيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:02 ص
الدكتور طارق سليمان
الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر السباق
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حسام الحارتي

قال الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر السباق، أن الأجهزة الطبية الخاصة بالإندية هي المسئولة عن اتخاذ الاجراءات الطبية والوقائية الخاصة باللاعبين لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأضاف طارق سليمان في تصريحات لبرنامج " أوضة اللبس "، المذاع عبر فضائية " النهار"، أنه يجب خوض مباراة ودية واحدة  قبل استئناف الدوري المصري من جديد للحفاظ علي اللاعبين من فيروس كورونا .

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وأوضح طارق سليمان أن كثرة المباريات الودية تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا .

وتابع:" يجب الإلتزام بكافة التعليمات والإجراءات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال استئناف الدوري .

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

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