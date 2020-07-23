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اقتصاد

أسعار الدولار في بنوك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 23-7-2020

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.92 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .

كما سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.94 جنيه للشراء 16.3 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.94جنيه للشراء 16.4 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.93جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
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