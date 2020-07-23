AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فخر مصر.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
توج نادي ليفربول، رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين والثلاثين.

تتويج ليفربول جاء بعد سنين طوال عجاف، أتى محمد صلاح فجاء معه الخير كله، قادهم لتحقيق أكبر بطولتين أخيرًا بعد غياب طويل، الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح انتقل لصفوف نادي ليفربول صيف عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو تقريبًا، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول في ذلك الوقت، وكذلك أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ لكن الرقمين تم تحطيمهما عدة مرات بعد ذلك.

محمد صلاح ومنذ يومه الأول في ليفربول، بدأ في تسجيل الأهداف، وتحطيم الأرقام القياسية، حتى توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.

لكن صلاح، عاد أقوى في الموسم التالي، حقق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزانة النادي لمدة وصلت لـ 14 عامًا، وفرض سيطرته على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للمرة الثانية تواليًا، متساويًا مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج مهاجم ارسنال.

وكما عودنا صلاح، فأن لكل موسم يخوضه تحد جديد، وفي هذا الموسم الذي توقف لمدة من الوقت، استطاع صلاح وضع قدم فريقه على منصة التتويج التي حلم بها جمهور النادي لمدة 3 عقود كاملة، توج النادي أخيرًا بلقب بالدوري الإنجليزي الذي كان عصيًا عليهم.

وفي هذا التقرير، نستعرض الأرقام القياسية التي حققها الفرعون المصري في مسيرته، ولم يحققها أي لاعب غيره أثناء مسيرته مع ليفربول

- محمد صلاح هو أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 

- محمد صلاح سجل 32 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، وهو رقم قياسي تاريخي بالنسبة للاعبي البريميرليج، لم يحققه غيره من اللاعبين، مع العلم أن محمد صلاح يلعب في مركز الجناح وليس رأس الحربة.

- حقق محمد صلاح 3 جوائز لأفضل لاعب في الشهر في موسم 2017-2018 لبطولة الدوري الإنجليزي، في شهور نوفمبر وفبراير ومارس، وهو الأمر الذي لم يحققه أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

- سجل محمد صلاح 25 هدفًا بقدمه اليسرى في موسم 2017-2018، لبطولة الدوري الإنجليزي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب بالقدم اليسرى في البطولة في موسم واحد

- محمد صلاح هو أول لاعب يساهم في تسجيل أكثر من 50 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي في موسم واحد، وكان ذلك في موسم 2017-2018.

- محمد صلاح هو أكثر لاعب يسجل على ملعب أنفيلد رود معقل ليفربول برصيد 46 هدفا

- محمد صلاح هو أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافا في موسم واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا في موسم 2017-2018

- محمد صلاح هو أسرع لاعب يسجل 50 هدفا مع ليفربول وذلك بعد 69 مباراة فقط

- محمد صلاح هو أكثر لاعب يسجل أهدافا لليفربول بعد مباراته الـ 100، وسجل 70 هدفا

- محمد صلاح هو أكثر لاعب سجل أهدافا لـ ليفربول في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، وسجل 10 أهداف في بطولة 2017-2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9 أرقام قياسية لم يحققها سوى محمد صلاح في كرة القدم.. تعرف عليها

في عيد ميلاده الـ 28.. أرقام قياسية لم يحققها سوى محمد صلاح بكرة القدم

في عيد ميلاده الـ 28 .. محمد صلاح يستعرض عضلاته | شاهد

فى عيد ميلاده.. 4 لحظات صعبة بمسيرة محمد صلاح مع منتخب مصر وليفربول

محطات في مسيرة محمد صلاح .. من نادي عثماثون والمقاولون للسيطرة على القارة الأوروبية مع ليفربول

فخر العرب.. مشوار محمد صلاح من عثماثون حتى التتويج بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

على 3 مراحل.. التأمين الاجتماعي: البدء في صرف المعاشات غدا

للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

وجبة مأكولات بحرية تكلف رجلاً استئصال نصف الكبد

معروض على الأهلي.. يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك بفرمان من والده .. فيديو

الصحة: نتوقع الوصول لصفر إصابات بـ كورونا منتصف سبتمبر 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور

عشان حرارة الصيف.. طريقة عمل آيس كريم جوز الهند