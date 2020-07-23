يوم تاريخي.. محمد صلاح يعلق على تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.

وقال صلاح لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "هذا يوم تاريخي بالنسبة للنادي وحققنا شيء كبير بعد 30 عاما من الغياب".





وواصل "أنا سعيد للغاية وكنت أتمنى حضور الجمهور لكن سنحتفل معهم العام المقبل".





وعن لقاء تشيلسي قال: "كان يجب أن نفوز واستطعنا فعل ذلك، والاحتفال بالكأس كان تاريخيا".





وعن كونه أول لاعب مصري يتوج بالدوري الإنجليزي قال: "سعيد جدا لقد حققت ذلك اللقب بعد دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية كذلك".