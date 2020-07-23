AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوم تاريخي.. محمد صلاح يعلق على تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.

وقال صلاح لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "هذا يوم تاريخي بالنسبة للنادي وحققنا شيء كبير بعد 30 عاما من الغياب".

وواصل "أنا سعيد للغاية وكنت أتمنى حضور الجمهور لكن سنحتفل معهم العام المقبل".

وعن لقاء تشيلسي قال: "كان يجب أن نفوز واستطعنا فعل ذلك، والاحتفال بالكأس كان تاريخيا".

وعن كونه أول لاعب مصري يتوج بالدوري الإنجليزي قال: "سعيد جدا لقد حققت ذلك اللقب بعد دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية كذلك".

توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابن نجريج بطل البريميرليج.. أرقام قياسية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

لقب تاريخي.. عناوين الصحف الإنجليزية بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الفشل آخره نجاح .. 4 محطات فارقة قادت ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

للظروف الصحية.. ليفربول يناشد مشجعيه مجددا للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي في منازلهم

4 محطات قادت ليفربول للتتويج ببطولة البريميرليج

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

ترشيحاتنا

بعد تصريحات استفزازية.. وزير الري الأسبق: لابد من وقفة مع السفير الإثيوبي بالقاهرة

ادعوله بالشفاء العاجل.. شطة يكشف آخر تطورات إصابة مختار مختار بكورونا

لا ننخدع بالتصريحات.. رئيس قطاع نهر النيل الأسبق: مصر تتفاوض والسد العالي خلفه 130 مليار متر مكعب

فخر مصر.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي

مبلغ خيالى.. تعرف على قيمة أجر ويل سميث على حلقة اعترافات زوجته بالخيانة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول بخماسية على تشيلسي

AdvertisementS

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة 37 من البريميرليج بفوز ليفربول

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

معروض على الأهلي.. يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك بفرمان من والده .. فيديو

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

فخر مصر.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور