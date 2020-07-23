متحدث الوزراء: لن يتم تعطيل المواصلات العامة في عيد الأضحى.. فيديو

وشدد على أن الحدائق العامة والمنتزهات التي يسمح بدخولها بدون تذاكر ستظل مغلقه، لافتا إلى أن بعد عيد الأضحى سيتم السماح بفتح حديقة الحيوان، ولكن بحد أقصى في الحضور وهو 3ألاف زائر، أي بنسبة 50%.



وأوضح أن بعد إنتهاء أزمة كورونا سيكون هناك مواعيد محدده لغلق وفتح المحالات والمطاعم، متابعا: مواعيد فتح المحالات وغلقها ستختلف من فصل الصيف إلى الشتاء.





وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أن يبقي على نسبة الأشغال في المسارح والسينما كما هي، حتى يتم النظر بها مره أخرى بعد عيد الأضحى.





قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات مستمرة في تطبيقها خلال فترة العيد، وذلك بمعنى أن المواصلات العامة لن يتم تعطيلها خلال عيد الأضحى مثلما حدث في عيد الفطر.وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة ستظل مغلقة في الأعياد، متابعا: سيتم النظر في قرار فتح الحدائق العامة والمنتزهات بعد عيد الأضحى، ولكن الفتح سيكون للحدائق والمنتزهات التي يستلزم دخولها حصولك على تذكره.|