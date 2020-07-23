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رياضة

مبروك أخي.. أول تعليق من تريزيجيه على تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:11 ص
محمد صلاح وتريزيجية
محمد صلاح وتريزيجية
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مصطفى كرم

علق الفنان محمود تريزيجيه على تتويج محمد صلاح مع فريق ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب 30 عن الريدز

ونشر تريزيجية  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع صلاح وعلق عليها قائلا "مبروك اخي".

احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.


انتهى الانتظار..لاعب ليفربول السابق يعلق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي


وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.

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