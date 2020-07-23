مبروك أخي.. أول تعليق من تريزيجيه على تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

علق الفنان محمود تريزيجيه على تتويج محمد صلاح مع فريق ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب 30 عن الريدز



ونشر تريزيجية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع صلاح وعلق عليها قائلا "مبروك اخي".



احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.





انتهى الانتظار..لاعب ليفربول السابق يعلق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي