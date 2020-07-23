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منوعات

مصابون بكورونا.. انتشال آلاف الجثث من شوارع بوليفيا.. صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:29 ص
انتشال آلاف الجثث
انتشال آلاف الجثث بوليفيا
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عزة عاطف
عثرت الشرطة على مئات الجثث في مدينتين كبيرتين في بوليفيا على مدى 5 أيام مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا، يعتقد المسئولون أن ما بين 80٪ و90٪ من 420 شخص ماتوا بالفيروس. 

يقول الكولونيل «إيفان روخاس» مدير القوة الخاصة لمكافحة الجريمة في البلاد بأنهم انتشلوا جثث كورونا من الشوارع والمركبات والمنازل في العاصمة لاباز وفي سانتا كروز أكبر مدن بوليفيا.

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وصرح معهد تحقيقات الطب الشرعي أنه على الصعيد الوطني منذ 1 أبريل انتشل عماله 3016 جثة لمصابين بفيروس كورونا المستجد.

يقول «أندريس فلوريس» مدير الوكالة بأن إدارة سانتا كروز سجلت أكبر عدد من الوفيات، تليها كوتشابامبا، ويضيف بأن بوليفيا سجلت 60991 إصابة مؤكدة بفيروسات تاجية و 2.218 حالة وفاة.

فى وقت سابق اليوم اقترحت لجنة علمية تقديم المشورة للحكومة البوليفية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 6 سبتمبر بسبب الوباء.

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