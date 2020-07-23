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رياضة

سنحتفل مع الجماهير وقت انتهاء الفيروس.. أول تعليق من كلوب عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بـ تتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء، بعد التتويج باللقب، والفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وعلق "كلوب"، في تصريحات عقب المباراة، على احتفال الفريق بالتتويج بأنه ينقصه وجود الجماهير، قائلًا "عندما ينتهي هذا الفيروس القذر سنحتفل مع الجماهير بالتأكيد".


وتابع أن الجماهير دعمت الفريق وساندته وهي السر الحقيقي في تتويج الفريق باللقب الذي غاب لأكثر من 30 عاما، موضحا أنه طالب الجماهير منذ 5 سنوات بـ منح الفريق الثقة الكاملة، وهو ما حدث وتوج الفريق بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأبدى شعوره بالفخر الشديد لتتويج الفريق واصفا التتويج بالأمر الرائع، موجها الشكر لـ اللاعبين وجمهور الفريق.

توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة
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