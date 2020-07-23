سنحتفل مع الجماهير وقت انتهاء الفيروس.. أول تعليق من كلوب عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بـ تتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء، بعد التتويج باللقب، والفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.





وعلق "كلوب"، في تصريحات عقب المباراة، على احتفال الفريق بالتتويج بأنه ينقصه وجود الجماهير، قائلًا "عندما ينتهي هذا الفيروس القذر سنحتفل مع الجماهير بالتأكيد".









وتابع أن الجماهير دعمت الفريق وساندته وهي السر الحقيقي في تتويج الفريق باللقب الذي غاب لأكثر من 30 عاما، موضحا أنه طالب الجماهير منذ 5 سنوات بـ منح الفريق الثقة الكاملة، وهو ما حدث وتوج الفريق بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.





وأبدى شعوره بالفخر الشديد لتتويج الفريق واصفا التتويج بالأ مر الرائع ، موجها الشكر لـ اللاعبين وجمهور الفريق.



