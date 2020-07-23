بدون ألم.. أسرع طريقة للتخلص من الشعر الزائد

يمكنك لـ ر الزائد بدون ألم بطريقة مضمونة وسهلة يقدمها موقع برايت سايد. يمكنك إزالة الشعر نهائيًا بطرق من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية الفعالة الآمنة لإزالة الشعر إليك وصفة سريعة ازإلة الشع ر الزائد بدون ألم بطريقة مضمونة وسهلة يقدمها موقع برايت سايد.





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ملعقة من زبدة الشيا



ملعقة من زيت جوز الهند





المقادير لتحضير الوصفة ..



المقادير5 قطرات من زيت اللوزملعقة طعام من بيكربونات الصودابضعة كبسولات من الفيتامين Eبيكربونات الصودا1 -في وعاء توضع زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو فى كوب من الماء الساخن ثم يتم إضافة زيت اللوز وزيت جوز الهند وتحرك المكونات بشكل جيد حتى يتم الحصول على مزيج متجانس2-تمزج المكونات مجددًا ويوضع المزيج في الثلاجة ويتم إضافة كبسولات فيتامين E وبيكربونات الصوديوم ومزج الخليط حتى يتحول الى ما يشبه كريم ترطيب البشرة.3- عندما يصبح المزيج جاهزًا للاستخدام يتم وضع سميكة طبقة منه على مناطق نمو الشعر و يترك لمدة 30 دقيقة