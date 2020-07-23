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مرأة

بدون ألم.. أسرع طريقة للتخلص من الشعر الزائد

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يمكنك  إزالة الشعر نهائيًا بطرق من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية الفعالة الآمنة  لإزالة الشعر إليك وصفة سريعة لـ ازإلة الشعر الزائد بدون ألم بطريقة مضمونة وسهلة يقدمها موقع برايت سايد.


المقادير

ملعقة  من زبدة الشيا
ملعقة من زيت جوز الهند
5 قطرات  من زيت اللوز
ملعقة طعام من بيكربونات الصودا
بضعة كبسولات من الفيتامين E
بيكربونات الصودا

المقادير لتحضير الوصفة ..
1 -في وعاء توضع زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو فى كوب من الماء الساخن ثم يتم إضافة زيت اللوز وزيت جوز الهند  وتحرك المكونات بشكل جيد حتى يتم الحصول على مزيج متجانس
2-تمزج المكونات مجددًا ويوضع المزيج في الثلاجة ويتم إضافة  كبسولات فيتامين E وبيكربونات الصوديوم ومزج الخليط  حتى يتحول الى ما يشبه كريم ترطيب البشرة.
3- عندما يصبح المزيج جاهزًا للاستخدام يتم وضع سميكة طبقة منه على مناطق نمو الشعر و يترك لمدة 30 دقيقة
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