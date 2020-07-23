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العنف ضد المرأة.. مايا مرسي: مصر لديها مظلة تشريعية قوية ..فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:00 ص
مايا مرسي، رئيس المجلس
مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة
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اسراء صبري
قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تجريم ظاهرة التحرش شيء أساسي، ولكن الوعي بالجريمة والقانون هو الذي سيساعد على التقليل من تلك الظاهرة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن مصر لديها مظلة تشريعية قوية للغاية فيما يخص قوانين العنف ضد المرأة، ولكن مع كل ذلك مازال هناك العديد من الفتيات غير مدركات تلك القوانين ومدى حماية القانون لهن.

وتابعت "كل ما البنات تكتر من البلاغات.. كل ما الولاد هيعرفوا أن دي قضايا بيتم الحكم فيها، يجب على المجتمع إلا يلقي باللوم على الفتاة".

ونوهت بضرورة تربية الأجيال منذ الصغر على الأخلاق، مؤكدة أن التوعية في مثل هذه القضايا هي أمن قومي لمجتمعنا بصفة كبيرة.


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