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أخبار العالم

أنور قرقاش عن تقدم الإمارات: نموذج عربي ناجح.. ورسالة مشرقة للعالم

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:18 ص
انور قرقاش
انور قرقاش
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ميرنا محمود
نشر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تغريدة جديدة بشان التقدم الذي تشهده بلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وغرد قرقاش قائلا: "ما أجمل أن تكون الإمارات في مصاف الدول المستكشفة للفضاء والدول المشغّلة للطاقة النووية السلمية، والدول الرائدة في الطاقة المستدامة، الطموح والتخطيط والعمل الدؤوب لتحقيق ذلك يكرّس نموذجًا عربيًا ناجحًا، ورسالة مشرقة إلى العالم".

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وانطلق مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ. 

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.
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