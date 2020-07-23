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أخبار العالم

موقع عبري يكشف تفاصيل عملية سرية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:04 ص
سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي
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سمر صالح
كشف موقع "والاه" العبري اليوم الخميس عن عملية سرية نفذها سلاح الجو خلال الأونة الأخيرة  لتطوير طائرات الشبح F35 التي كانت قد اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقال "والاه" أنه وصل إلى إسرائيل قبل أسبوعين عشرات المهندسين والفنيين من شركة لوكهيد مارتين الأمريكية في إطار رحلة جوية خاصة وسرية أشرف عليها سلاح الجو من أجل تحديث برمجيات الطائرة.
 
وقد وصل مهندسو وفنيو شركة لوكهيد مارتين إلى قاعدة نفاتيم الجوية التي تضم طائرات الأف 35 من أجل تطوير برمجياتها المتعلقة بالحرب الإلكترونية، حيث ستمنح هذه التحديثات الطائرات قدرات إلكترونية عديدة بما في ذلك حجب وتحييد الرادارات الأرضية والتشويش على الصواريخ الأرض جو، إضافة إلى العثور على الطائرات المعادية وأنظمة الدفاعات الجوية البرية المعادية.
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