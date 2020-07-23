موقع عبري يكشف تفاصيل عملية سرية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي

كشف موقع "والاه" العبري اليوم الخميس عن عملية سرية نفذها سلاح الجو خلال الأونة الأخيرة لتطوير طائرات الشبح F35 التي كانت قد اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "والاه" أنه وصل إلى إسرائيل قبل أسبوعين عشرات المهندسين والفنيين من شركة لوكهيد مارتين الأمريكية في إطار رحلة جوية خاصة وسرية أشرف عليها سلاح الجو من أجل تحديث برمجيات الطائرة.