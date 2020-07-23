الضرائب: انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تمهيدا لتعميمها









وجه " الدكتور محمد معيط وزير المالية " رسالة شكر للشركات التى قامت بالإشتراك فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية واستعدادا لتعميمها علي كافة الشركات وهى وشركة العربى للتجارة والصناعة ،وشركة توشيبا العربى للأجهزة المرئية ،وشركة العربى لتكنولوجيا الإضاءة ، و شركه يونيباك النيل المحدودة وشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ، وشركة نستلة للمياه مصر واصفًا هذه الشركات بشركاء النجاح .





أكد "وزير المالية" ، على اهتمام القيادة السياسية بإجراءات الوزارة لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب المصرية وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة و التيسير علي المجتمع الضريبي.









وأشار" وزير المالية " إلى أن التحول الرقمي يفرض حاليًا تحديات شديدة لمواكبة التطورات العالمية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستساعد على احكام المجتمع الضريبي ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية ، وتحقيق العدالة الضريبية ، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي.





وأكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى أحد مشروعات ميكنة وتطوير المصلحة، والتى أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن انطلاق التشغيل التجريبي لها بدءً من 30 يونيو 2020 ، لافتًا أن هذا يأتي فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، وموضحًا ان من أهم المميزات التى تحققها مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة هى استفادة الشركات المشاركة من الدعم الفنى الكامل الذى تقدمه مصلحة الضرائب المصرية لها ،وكذلك إستفادة المصلحة من المقترحات التى تقدمها الشركات للوصول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى الوجه الأكمل .





وأضاف " عبد القادر " أنه سبق الإعلان عن إنطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، عقد العديد من ورش العمل عبر تقنية الفيديو كونفراس للعديد من الشركات ، موضحًا انه تم خلال هذه الورش الإجابة عن كافة الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت من قبل الشركات .