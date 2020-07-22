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اقتصاد

شعبة المجوهرات: ارتفاع أسعار الذهب مستمر حتى نهاية العام لهذه الأسباب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أرجع وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ إلى الأجواء السلبية التي يعيشها المجتمع الدولي بسبب عدم الوصول إلى حل في أزمة كورونا مشيرا إلى ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 820 جنيها.

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وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء إلى 1862 دولارا  مقابل 1847 دولارا أمس الثلاثاء.

وتوقع وصفي أمين في تصريحات لـ صدى البلد استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليا تزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. مؤكدا استمرار ارتفاع أسعار الذهب باعتباره ملاذ آمن لحفظ الثروة مع استمرار أزمة كورونا والاضطرابات الجيوسياسية عالميا.

ونصح وصفي أمين بالاحتفاظ بالمعدن الثمين وعدم البيع حتى نهاية العام أو الإعلان عن ظهور مصل لعلاج فيروس كورونا.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث قفز الجرام بنحو 12 جنيها دفعة واحدة.
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