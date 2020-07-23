AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تكشف حقيقة الحرائق الأخيرة بمنشآت أمنية حساسة

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:13 ص
موقع نووي إيراني
موقع نووي إيراني
Advertisements
محمد علي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الخميس، إن البلاد تحبط آلاف الهجمات السيبرانية كل يوم، معتبرًا الولايات المتحدة المشتبه الرئيسي فيها، لكن الحرائق الأخيرة في عدد من المواقع الإيرانية الحساسة لا علاقة لها بالجهود المزعومة من قبل الحكومات الأجنبيّة. 

وذكر عباس موسوي أن الهجمات الإلكترونية قد زادت مؤخرًا في نطاقها، والمتهم بها الحكومات الأجنبيّة. 

ونقلت وكالة مهر الرسمية للأنباء عن موسوي قوله إن "الحرائق الأخيرة لا علاقة لها بالهجمات الإلكترونية. ومن الطبيعي جدًا أن نقول أنه من الآن فصاعدًا، ستكون الحكومة الأمريكية المشتبه الرئيسي في أي هجوم إلكتروني يتم شنه على إيران، ما لم يثبت خلاف ذلك".

وذكر موسوي أن أيا من الهجمات الأخيرة لم تحقق أهدافها ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مضيفا أن إيران تحتفظ بحق الرد بأي وسيلة ضرورية.

جاءت تصريحات موسوي بعد يوم من تصريح نائب إيراني بأن انفجارًا وحريقًا في موقع ناتانز النووي نتج عن "خرقا أمنيا".

ولم يوضح النائب القدوسى ما الذي يقصده بـ "خرق أمني"، وأشار راديو فاردا إلى أن المصطلح الفارسي الذي استخدمه يمكن ترجمته أيضًا على أنه تسلل أمني، مما قد يشير إلى أن الانفجار جاء من داخل المبنى.

وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر، كان الانفجار على الأرجح نتيجة لقنبلة زرعت في المنشأة، ربما عند خط غاز إستراتيجي.

وقد نسبت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية الانفجار الذي وقع في ناتانز إلى إسرائيل، وقيل إنه ألحق أضرارًا بمصنع لتجميع أجهزة الطرد المركزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجارات إيران.. ما وراء الهجمات الغامضة على مفاعل ناتانز النووي

بالصور..حرب تصفية حسابات بين إيران وإسرائيل.. استهداف مفاعل نووي ومحطة مياه وميناء.. ومحللون: انفجارات إيران الغامضة عملية من الداخل .. وأفراد سابقون بالجيش هم المنفذون

موقع إيراني: حادث نطنز "هجوم متعمد"

تفجيرات نطنز تشعل الحرب.. الضربة الأسوأ أخرت برنامج إيران النووي أكثر من عام.. طهران تهدد بالانتقام من تل أبيب.. وجيش إسرائيل يرفع حالة التأهب

تتهم إسرائيل وأمريكا.. إيران تهدد بالرد على تفجير موقع ناتانز النووي

انفجار خط أنابيب نفط في إيران.. فيديو

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

من لا يلتزم لن يشارك.. عروسان يضعان قواعد صارمة لحضور حفل زفافهما

الحكومة: لا زيادة في مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

200 جنيه للفرد.. المالية: الأحد إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. فيديو

بيتر ميمي: فيلم موسى مختلف في الشكل والمضمون عن مسلسل محمد رمضان

ظلمت أحدهم وأريد أن أتوب.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

السيسى: نستمد من ثورة 23 يوليو المجيدة العزم والإرادة والإصرار.. فيديو

السيسي للمصريين: كونوا على قلب رجل واحد لمواجهة "أمور بالغة الخطورة".. فيديو

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

شوبير يكشف سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

هل أعيد الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع؟.. أمين الفتوى يرد

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور