الشاعر أسامة جاد يتحدث عن عراقة قنا ببرنامج "كالتيوراما" براديو أور

بعث الشاعر والمترجم أسامة جاد ، رسالة حب ووفاء لمسقط رأسه محافظة قنا من خلال برنامج كالتيوراما فى حلقته الثالثة عن إقليم جنوب الصعيد الذى يبث عبر إذاعة راديو أور الإلكترونية.









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وأضاف جاد أن معظم الأثار المصرية القديمة موجودة فى محافظة قنا، موضحا المكانة الكبيرة التى تتمتع بها مدينة قوص الكبيرة فى العصر الإسلامي بما تمثله من نهضة علمية تؤكدها الآثار الموجودة مثل مسجد على بن دقيق العيد ومسجد الشيخ العمري وكذلك مسجد عبد الرحيم القنائي وابو عبدالله القرشي فى قنا.





وتابع قائلا، أما فى العصر الحديث فقد قدمت قنا للفن والثقافة المصرية عددا كبيرا من الشخصيات والرموز المهمة مثل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي والشاعر الكبير أمل دنقل وكاتب القصة القصيرة والروائي يحيى الطاهر عبدالله والشاعر الغنائي الجميل عبدالرحيم منصور والروائي بهاء طاهر والإعلامي الكبير فهمى إمام عمر والأستاذ الدكتور الطاهر احمد مكي أحد كبار الباحثين فى الأدب الأندلسي، وغيرهم الكثير.





يشار إلى أن برنامج كالتيوراما من إعداد وتقديم الباحثة والإعلامية هبة عثمان وإخراج المخرج ومدير الإذاعة مايكل صفوت، ويذاع عبر إذاعة راديو أور الإلكترونية (بث تجريبي)، ويعد من البرامج الجادة ذات المحتوى الهادف والمفيد ويتناول الموسم الثانى من البرنامج الأقاليم المصرية، يصحب البرنامج المستمع فى رحلة إلى كل إقليم من الأقاليم المصرية السبعة يعرض تاريخه ومعالمه وطبيعته.





وتناولت الحلقة الثالثة إقليم جنوب الصعيد (سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر) فى رحلة ممتعة بقطار البرنامج تداخل فيها التاريخ والجغرافيا عبر العصور المختلفة، وعرضت أبرز المعالم التاريخية والسياحية فى الإقليم وكذلك أعلام كل محافظة من محافظات الجنوب.





