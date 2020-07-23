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ثقافة

صالون سالمينا الثقافي يناقش رواية "دوكين ومارينجو".. السبت

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ينظم صالون سالمينا الثقافي، حفلا لمناقشة الرواية الفائزة بجائزة الجزائر التشجيعية "دوكين ومارينجو" للكاتبة الجزائرية زهرة الكيشاوي شمس، الصادرة عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع، السبت المقبل الموافق 25 يوليو، في تمام الخامسة مساءً.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد محمد سليمان الزيات، والكاتب والنقاد محمد سمير رجب، في مقر الصالون بعباس العقاد مدينة نصر.

وقالت صفحة الصالون في بيان لها عبر"فيسبوك" يسبق الندوة الاحتفاء بالكاتب إيهاب الحضري لحصوله على جائزة مجدي مهنا لأفضل عمود صحفي لهذا العام.

ويشار إلى أن الندوة تعتبر الأولى بعد توقف أعمال الصالون بسبب جائحة كورونا المستجد الذي أدى إلى تعطيل الأنشطة الثقافية لمدة ما يقرب من ثلاثة أشهر متواصلة.
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