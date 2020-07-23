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حوادث

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:16 م
عصابة تنتحل صفة مفتشى
عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين
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محمد صبرى
ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة مفتشى تموين والاستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب وانتحال الصفة.


وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام ٤ عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك، والاستيلاء منهم على بضائع عينية منتحلين صفة مفتشى تموين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.


 تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).


 وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأقروا بارتكابهم ٤ حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط ٦٤ خرطوشة سجائر "مختلفة الأنواع " من المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب محل عطارة بدائرة القسم).


 وأقروا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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