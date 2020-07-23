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منوعات

فداءً للسحر الأسود.. اغتصاب طفلة 3 سنوات حتى الموت في الهند

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تعرضت فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات للاغتصاب على يد رجلين، ومن ثم ألقيا جسدها في سد، وبعد القبض عليهما زعما أنها قربان لـ "السحر الأسود".


وتعتقد الشرطة أن المشتبه بهما قيدا قطعة قماش حول وجه الفتاة أثناء اغتصابها قبل أن تختنق حتى الموت في مدينة "شندهوارا" الهندية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 


وتم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة وتم العثور على جثتها بالقرب من سد بعد ثلاثة أيام، مع تشريح الجثة يظهر أنها ماتت من الاختناق والصدمة، وقال المحققون لـ"تايمز أوف إنديا"، إن المهاجمين حاولوا بعد ذلك تضليل الشرطة بنشر شائعات بأن الفتاة كانت ضحية لطقوس مظلمة.


وقال مدير الشرطة "فيفيك أغاروال" عن المشتبه بهما: "لقد اغتصبا الطفلة وقتلاها وتخلصا من الجثة خلال ساعة واحدة"، وأضاف :"لقد حاولا تضليل الشرطة أثناء التحقيق ونشر شائعات بأن أحدهما ربما ضحى بالفتاة من أجل السحر الأسود".


وتم استجواب أكثر من 300 شخص بشأن اختفاء الفتاة قبل إلقاء القبض على المشتبه بهما والبالغين من العمر 21 سنة و 23 سنة، وبحسب ما ورد تم وضع جثة الفتاة في كيس قبل إلقائها في السد في ولاية ماديا براديش ، وسط الهند.


وتعرضت الهند للعديد من حالات الاعتداء الجنسي البارزة في السنوات الأخيرة، مما دفع ذلك إلى إصدار قوانين جديدة صارمة في محاولة للقضاء على الاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال.
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