AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

ابن الجنايني ليس السبب.. لماذا أحب الفلاحين ثورة 23 يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:42 م
صدى البلد
Advertisements
محسن عوض الله /شيماء مجدي
عند الحديث عن ثورة 23 يوليو فأول ما يخطر فى أذهان المصريين هو مشهد علي بن حسنين الجنايني الذي التحق بالكلية الحربية وأصبح ضابطا ثم قاد وزملاؤه الثورة على الأسرة الملكية الفاسدة رغم حبه لـ أنجي بنت الملك، ورغم أن على لم يتزوج إنجي ألا إن البعض مازال يحصر إنجازات ثورة يوليو فى دخول ابن الجنايني للكلية الحربية عقب الثورة فقط وهو الأمر الذي تكذبه تتابع الأحداث فى فيلم رد قلبي الذى يعتبره البعض المرجع الأول والتوثيق السينمائي لثورة يوليو. 

بعيدا عن ابن الجنايني، وأحداث الفيلم التى تحمل الكثير من خيال المؤلف ، فإن ثورة يوليو ١٩٥٢ أعادت للفلاح المصرى كرامته ووضعه حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري، فى يوم 9 سبتمبر 1952، وبالتحديد بعد الثورة بـ 45 يوما فقط،  وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد  بحسب ما صرح به مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى.

ويري الشراكى فإن ثورة يوليو جاءت ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه.

ولفت إلي أن مصر شهدت طفرة حقيقية فى القطاع الزراعي فى ظل ثورة يوليو، وشهدت زيادة فى حجم الرقعة الزراعية المنزرعة، وكذلك فى شق الترع والمصارف الجديدة بسبب بناء السد العالى، ومشاركة أبناء المصريين فى حقهم من حيث التعليم والوظائف الحكومية الذين كانوا لا يعملون بها.

واتفق معه فى الرأي حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين،مؤكدا أن ثورة 23 يوليو 1952 من الثورات التي انصفت الفلاحين ، لان الفلاح كان لا يمتلك أى أراضي زراعية وكان يعمل أجيرا ، ولكن الوضع اختلف بعد الثورة وبعد صدور قوانين الإصلاح الزراعي أصبح الفلاح مالكا للأرض بعد أن وزعت على الفلاحين من الإقطاعيين مما أدى إلى ثورة كبيرة في المجال الزراعي.

واعتبر نقيب الفلاحين أن أزهى عصور الزراعة والفلاحين كانت بسبب ثورة 23 يوليو،ولم يستلم الفلاحون اراضى مجانية إلا بعد الثورة حينما وزع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 5 أفدنة على كل فلاح، كما حدث تطور في المجال الصناعي الزراعي مثل إنشاء مصانع خاصة بالمحاصيل الزراعية كمصانع الغزل والنسيج والكتان.

وأصبحت مصر بفضل 23 يوليو 1952 من أوائل الدول تصديرا للقطن الذي أصبح بعد ذلك علامة مميزة في جميع دول العالم مما تسبب في إنتعاش صناعة الغزل والنسيج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى 30 يونيو.. الفلاحين: الثورة أوقفت انهيار الزراعة والتعدي على الأراضي

نقيب الفلاحين: ثورة 23 يوليو أنصفتنا.. وحولت الفلاح من أجير إلى مالك

عمدة قرية بالمنوفية: قانون الإصلاح الزراعي أيقونة ثورة 23 يوليو

الإصلاح الزراعي: ثورة يوليو حولت الفلاح المصري من أجير إلى مالك.. فيديو

رئيس جمعية الإصلاح الزراعي: ثورة ٢٣ يوليو أعادت للفلاح المصرى كرامته

ترشيحاتنا

بعد إصابة مدير حميات دمنهور.. سر عودة كورونا مرة أخرى بأعراض أشد

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صينية بلطي بالطماطم.. فيديو

حكم ترك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

ابن الجنايني ليس السبب.. لماذا أحب الفلاحين ثورة 23 يوليو

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

بعد إصابة مدير حميات دمنهور.. سر عودة كورونا مرة أخرى بأعراض أشد

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور