جمال شقرة: الجماعة الإرهابية حاولت نسب نجاح ثورة 23 يوليو لنفسها.. فيديو

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن هناك وثائق رسمية كثيرة لثورة 23 يوليو ما زالت محظورة، لافتًا إلى أن الوثائق باتت متعددة كما أن مصادر كتابة التاريخ متعددة ويتم نقدها بأسلوب علمى قبل أخذ ما فيها.









وأضاف شقرة، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن السوشيال ميديا تلعب دورا رهيبا وكبيرا فى محاولة لتزييف التاريخ وتغيير الخريطة الذهنية لأبنائنا، منوهًا إلى أن وثائق منشية البكرى هامة جدًا بخصوص ثورة 23 يوليو.









وأوضح أنه يجب أن نرى كل الوثائق الخاص بثورة 23 يوليو، خاصة أن الثورة بها جزء سري ولا يعرف عنها أحد.









وأشار إلى أن جماعة الإخوان حاولت أن تسطو على المجموعات، وأن تنسب إنجاز ونجاح ثورة 23 يوليو لنفسها، مطالبًا الدولة بالإفراج عن الوثائق الخاصة بثورة 23 يوليو المخزنة فى قصر عابدين.