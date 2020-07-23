إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مرجح بنهاية يوليو

أعربت بريطانيا، اليوم الخميس، عن قلقها من عدم إتمام اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية يوليو الجاري.









ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات البريكست مايكل بارنييه إن اتفاقية التجارة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير مرجحة" في هذه المرحلة.









وأضاف بارنييه أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست في سبتمبر المقبل.









وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي لشئون التجارة، فيل هوجان، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي الذي حدده لمغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول نهاية 2020.







