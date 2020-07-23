AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مرجح بنهاية يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:52 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعربت بريطانيا، اليوم الخميس، عن قلقها من عدم إتمام اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية يوليو الجاري.


ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات البريكست مايكل بارنييه إن اتفاقية التجارة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير مرجحة" في هذه المرحلة.


وأضاف بارنييه أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست في سبتمبر المقبل.


وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي لشئون التجارة، فيل هوجان، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي الذي حدده لمغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول نهاية 2020.


ووفقا لوكالة الألمانية، قال هوجان في تصريحات لصحيفة "أيريش تايمز": "في الماضي شهدنا تشبث رئيس الوزراء بالموعد النهائي لبريكست بدلًا من تمديده، لمجرد أن يفعل ذلك فقط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا أمام اختبار تفاوضي صعب بين أوروبا والولايات المتحدة بعد "بريكست"

بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. رابع فشل على التوالي لمفاوضات ما بعد بريكست

محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للاتفاق على مرحلة ما بعد بريكست.. في يوليو

بوريس جونسون: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق شروط أستراليا

الهند تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجاري

ترشيحاتنا

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة مال .. أمين الإفتاء يجيب

أين يذهب الملكان رقيب وعتيد بعد موت الإنسان؟

شذى لـ صدى البلد: مررت بظروف صعبة في حياتي لم يتحملها أحد

محمد صلاح مثله الأعلى.. ناشئ الهلال السعودي: أنتظر إشارة منتخب مصر

بعد عودة حجازى.. ٦ نجوم مصرية فى نسخة الدورى الإنجيلزى الموسم المقبل

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

بعد إصابة مدير حميات دمنهور.. سر عودة كورونا مرة أخرى بأعراض أشد

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور