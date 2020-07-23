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اقتصاد

تحقيقا للمصلحة العامة.. غرفة الأخشاب تبحث مع «الضرائب» حل مشكلات المجتمع الصناعي

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
عقدت لجنة الضرائب المشتركة بين غرفة صناعة منتجات الأخشاب، ومصلحة الضرائب اجتماعها الأول، بمقر الغرفة، برئاسة عبده شولح، نائب رئيس الغرفة، ومجدي هلال، مستشار الضرائب بالغرفة، والجهاز التنفيذي بالغرفة، وبحضور ممثلي مصلحة الضرائب، حيث استعرض الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات والمشكلات التي يعاني منها المجتمع الصناعي، ومحاولة إيجاد حلول تحقق المصلحة العامة. 


وبحسب بيان، اليوم الخميس، تشكلت لجنة الضرائب بقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتعد أحد أهم مخرجات لقاء الغرفة مع المصلحة في دمياط نوفمبر 2019، ويرأس اللجنة نائب رئيس مصلحة الضرائب، وتضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة الضرائب، وممثلي غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وخبراء ومحاسبين أعضاء بالغرفة، وتهدف تلك اللجنة المشتركة فتح قنوات للحوار البناء بين المجتمع الصناعي ومصلحة الضرائب.

من جانبه، أشاد أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بالاجتماع واصفا إياه بأنه أكثر من ناجح، وذلك لأنه خلق حالة من الحوار بين المجتمع الصناعي ومصلحة الضرائب، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والمشكلات التي يعاني منها القطاع، مشيرا إلى أن مسئولي المصلحة أبدوا رغبة كبيرة في العمل على حل أي مشاكل تواجه القطاع للمساهمة في تطوره وتنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا أن التواصل والتجاوب مع مصلحة الضرائب أمر هام ويصب في مصلحة الجميع، في ظل الرغبة القوية من الغرفة في العمل على تحول القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي. 


ودعا حلمي المجتمع الصناعي إلى التواصل مع الغرفة وإرسال جميع أسئلتهم ومشاكلهم لطرحها على اللجنة بصفة دورية ومحاولة إيجاد حلول دائمة. 
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