باحث دولي: واشنطن حاولت إقناع إثيوبيا لإكمال مفاوضات سد النهضة.. ووساطة أمريكا قوبلت بتعنت أديس أبابا

قال جمال رائف، الباحث فى الشأن الدولي، إن إعلان مسئولين أمريكيين حول دراسة إدارة ترامب حجب المساعدات عن إثيوبيا بشأن سد النهضة جاء فى محله، خاصة أن أديس أبابا خرجت عن إطار العلاقات العميقة التي تجمع الطرفين، وقررت إحراج الطرف الأمريكي أمام المجتمع الدولي بعد أن انسحبت في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع على اتفاق واشنطن بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة والذي كان برعاية من ترامب شخصيًا ووزارة الخزانة الأمريكية وأيضًا البنك الدولي.





وتابع "رائف" فى تصريح لصدى البلد إن مواقف إثيوبيا أحدثت تصدعا في العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا رغم محاولات الطرف الأول وعبر زيارة لوزير الخارجية الأمريكي لإثيوبيا لإقناع أبي أحمد لإكمال سير مفاوضات سد النهضة إلا أن جميع المحاولات الامريكية قوبلت بتعنت إثيوبي غير مُبرر.





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وأضاف الباحث فى الشأن الدولي، إن دراسة واشنطن لحجب المساعدات عن إثيوبيا، نتيجة وجود إخلال بالمصالح الأمريكية في المنطقة، فضلا عن عدم تحمل العالم المزيد من التوترات في هذا الإقليم الممتد من الشرق الأوسط والذي قد ينعكس على استقرار المنطقة بشكل كبير ،ومن ثم تري الإدارة الأمريكية أن العقوبات الاقتصادية ربما تكون حلاً ناجحًا قد تدفع البنك الدولي لاتخاذ خطوة مماثلة سواء تتعلق بتعليق المساعدات التي يقدمها البنك لإثيوبيا لاستضافتها للاجئين خاصة أو وقف تميله للمشروعات التنموية في إثيوبيا خاصة مع ازدياد المخاطر الائتمانية في دولة تسعي لإشعال الأوضاع في منطقة شرق القارة الأفريقية.