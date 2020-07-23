روتانا تطرح أغنية صاحبة رأي لـ إليسا عبر تطبيق ديرز

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منذ قليل أغنية " صاحبة رأي" للفنانة اللبنانية إليسا عبر تطبيق ديرز حصريا.









ويتضمن الألبوم كل من أغنية "حبة اهتمام"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "أنا شبه نسيتك"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.





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وطرحت إليسا أغنية قهوة الماضي في عيد الفطر الماضي ، وهي من كلمات سهام شعشاع، الحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.





ويشار إلى أن الصفحة الرسمية لشركة روتانا، أعلنت عن موعد طرح اغنية إليسا صاحبة رأي اليوم 23 يوليو، وطرح الالبوم كاملا يوم 1 اغسطس بالتزامن مع عيد الاضحى.





