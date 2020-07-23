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رياضة

الزمالك يتدرب على ملعب فندق إقامته ببرج العرب استعدادا لبيراميدز

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:29 م
تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك " أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب فندق الإقامة بمدينة برج العرب، ضمن البرنامج الموضوع للاعبين من الجهاز الفني

وشهدت التدريبات فقرة بدنية خفيفة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني نظرًا لخوض الفريق اليوم مباراة ودية تجريبية أمام بيراميدز.

 وظهر لاعبو الفريق بشكل طيب خلال التدريبات الجماعية، حيث شهد المران ظهور الفريق بشكل بدني طيب.

ويواجه الفريق اليوم الخميس نظيره بيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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