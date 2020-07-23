الزمالك يتدرب على ملعب فندق إقامته ببرج العرب استعدادا لبيراميدز

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب فندق الإقامة بمدينة برج العرب، ضمن البرنامج الموضوع للاعبين من الجهاز الفني





وشهدت التدريبات فقرة بدنية خفيفة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني نظرًا لخوض الفريق اليوم مباراة ودية تجريبية أمام بيراميدز.





وظهر لاعبو الفريق بشكل طيب خلال التدريبات الجماعية، حيث شهد المران ظهور الفريق بشكل بدني طيب.



